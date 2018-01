Eberdingen (mib). Der Eberdinger Gemeinderat hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, den Nussdorflauf in den nächsten fünf Jahren mit jährlich 1500 Euro zu unterstützen. Die Laufveranstaltung habe sich in den vergangenen Jahren zu einem Markenzeichen entwickelt, bei dem zuletzt 1283 Läufer

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen