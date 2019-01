Film-Gottesdienst

Nussdorf (p). In der evangelischen Kirche in Nussdorf werden im Gottesdienst am Sonntag (27. Januar) um 10 Uhr Ausschnitte aus dem Film „The Blues Brothers“ gezeigt, um das Thema „Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs!“ zu verdeutlichen. „Was dieser Film mit unserem Leben zu tun hat, das wird anschaulich entfaltet“, erläutert die Bezirksjugendreferentin Claudia Brenner, die diesen Gottesdienst zusammen mit dem CVJM Nussdorf vorbereitet hat und durchführen wird.