Drucken Eberdingen (pfi).Wie so vieles in diesem Jahr mussten auch die ersten Überlegungen der Vorbereitung des Bergwochenendes vom Eberdinger Verein für christliche Erlebnispädagogik (CEP) an die Gegebenheiten der nach wie vor existenten Corona-Pandemie angepasst werden. Nach enger Abstimmung... »