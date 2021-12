Eberdingen wächst in kleinen Abschnitten

Von Ralph Küppers

Eberdingen. In Eberdingen gibt es große Pläne. Nachdem in diesem Jahr die Wasserleitung als Zwei-Millionen-Euro-Projekt abgeschlossen worden ist, sollen das Keltenmuseum umgebaut, das Feuerwehrhaus in Hochdorf erweitert und zwei Baugebiete in Nussdorf und Hochdorf ausgewiesen werden. Zum Jahreswechsel richtet Bürgermeister