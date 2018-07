Dank an Mitarbeiter beim Gottesdienst

Eberdingen (rs). Die evangelische Kirchengemeinde Eberdingen begeht am Sonntag (15.Juli) ihren Mitarbeitersonntag. An diesem Sonntag stehen die vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Martinskirche. In diesem Gottesdienst werden Mitarbeitende

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen