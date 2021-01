Container brennt nach Verpuffung aus

Nussdorf (p). Ein mit Schrott gefüllter Container ist am Samstagmittag in der Daimlerstraße in Nussdorf ausgebrannt. Der Firmeninhaber wurde gegen 12.25 Uhr Zeuge, wie nach einem lauten Knall, der möglicherweise mit einer Verpuffung einherging, der Container in Flammen aufging. Die Freiwillige Feuerwehr Eberdingen war mit 30 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Der entstandene Schaden dürfte sich nach Angaben der Polizei auf etwa 10 000 Euro belaufen.