Hochdorf/Hemmingen (p). In einem Waldstück an der Kreisstraße 1653 zwischen Hemmingen und Hochdorf sind am Sonntag gegen 8.30 Uhr etwa 40 bis 50 Ventilatoren von Computerprozessoren aufgefunden worden. Der Fundort liegt in einem Waldstück beim Kreisverkehr zwischen beiden Ortschaften

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen