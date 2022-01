Nussdorf (p). Der Bläserkreis Nussdorf sammelt am nächsten Samstag (15. Januar) ab 9.30 Uhr die gebrauchten Christbäme ein. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. „Wir bitten um eine Spende fürs Behindertenheim in Zimbabwe, gerne auch, wenn Sie keinen Baum haben“, teilen die Bläser in ihrer Ankündigung mit.