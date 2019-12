Besuch im Kunstwerk

Die Vorbereitungsklasse an der Ottmar-Mergenthaler-Realschule in Kleinglattbach, in der aktuell Schüler aus acht verschiedenen Nationen sind, konnte die Ausstellung „Am Anfang war das Land“ im Kunstwerk in Nussdorf besuchen. Sammlungsleiterin Valeria Waibel führte anhand von Bildern und Objekten aus Naturmaterialien in die zeitgenössische Kunst der australischen Aborigines ein. Im Anschluss konnten die Schüler in Gruppen Maltechniken der Aborigines selbst erproben. Die dabei entstandenen farbenfrohen Bilder werden demnächst an der Ottmar-Mergenthaler-Realschule gezeigt. p