Beim Abbiegen gegen Golf gekracht

Hochdorf (p). Drei Leichtverletzte forderte am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Theodor-Heuss-Straße in die L 1136 in Hochdorf. Der 76-jährige Fahrer eines VW Polo war auf der Landesstraße von Hemmingen kommend in Richtung Hochdorf unterwegs und wollte nach links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 87-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die 76-jährige Beifahrerin im VW Polo sowie zwei 79 und 84 Jahre alte Mitfahrerinnen im VW Golf leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße für etwa eine Stunde gesperrt und der Verkehr wurde durch die Polizei örtlich umgeleitet.