Nussdorf (p). Für die Führungen im Kunstwerk Sammlung Klein in Nussdorf an den Sonntagen 5. und 19. Dezember sowie am Mittwoch, 15. Dezember, gilt nach der aktuellen Corona-Verordnung die 2G plus-Regelung. Das heißt, für die Teilnahme ist über den Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung hinaus ein offizieller Schnelltest erforderlich. Der Museumsbesuch ohne Führung ist mit 2G-Nachweis ohne einen zusätzlichen Schnelltest möglich.