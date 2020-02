Bäume stürzen wegen des Orkans um

Hochdorf/Großglattbach (p). Sturm und Regen haben in der Nacht zum Dienstag im Landkreis Ludwigsburg und im Enzkreis nur geringe Schäden verursacht. In Hochdorf stürzte der Polizei zufolge gegen 1.30 Uhr ein größerer Baum auf die L 1136. Der Baum, der die Fahrbahn am Ortsende in Richtung Hemmingen blockierte, musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Auch auf der K 4502 kurz vor dem Ortseingang Großglattbach stürzte gegen 1.30 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn, den die Feuerwehr aus Serres beseitigte.