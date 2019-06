Von Ralph Küppers

Mehrere Keltenstätten in Baden-Württemberg sollen mit Landesmitteln gefördert werden. Dazu gehört auch das Museum in Hochdorf, das auf seine Weise einzigartig ist. Bei ihrem gestrigen Besuch bittet Kultur-Staatssekretärin Petra Olschowski aber auch um ein paar Monate Geduld, was konkrete Förderzusagen