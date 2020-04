Die „beste Schwester der Welt“ ist in den Sing-Offs!

Von Claudia Maria Rostek

Sila hat es geschafft. In den Battles der TV-Show „The Voice of Germany“ hat sie überzeugt. „Wir haben uns für ein Talent entschieden, das uns von Anfang an mitgerissen hat“, sagten die Juroren über die zwölfjährige Sersheimerin. Soeben wurde der Beitrag ausgestrahlt. Schönster Zwischenmoment: Plötzlich rennt Silas kleine Schwester auf die Bühne: „Auch wenn du nicht gewinnst, du bist die beste Schwester der Welt.“

Die Gymnasiastin steht somit in den Sing-Offs der Sendung.

