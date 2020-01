Drucken Kfz-Zulassungsstelle geschlossen Mühlacker (p). Die Kfz-Zulassungsstelle des Enzkreises in Mühlacker ist von heute (13. Januar) bis Donnerstag (16. Januar) wegen einer internen Veranstaltung ganztags geschlossen. Wer eine Zulassung benötigt, kann sich an die Dienststelle in Pforzheim in... »