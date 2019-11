Drucken Die Teilnahme am beliebten Wettbewerb Junior.Ing der Ingenieurkammer Baden-Württemberg ist am Vaihinger Stromberg-Gymnasium schon seit vielen Jahren fester Bestandteil des Naturwissenschaft- und Technik-UNterrichts, kurz NwT, , in Klasse 8 und 9. In diesem Jahr werden die Schüler... »