Drucken Schwieberdingen (LL). Zum letzten Mal als Landrat zu Gast war Dr. Rainer Haas bei der Jahresabschlussveranstaltung des Kreisfeuerwehrverbands am Freitagabend in Schwieberdingen. In den Mittelpunkt seines Grußworts stellte der Landrat seinen „herzlichen Dank an die Feuerwehren für... »