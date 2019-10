Das steht morgen in der VKZ

In der Nussdorfer Kirche zum Heiligen Kreuz kann der Erntedank-Altar am Sonntag nochmal bewundert werden. Dazu gehört das Bild, welches die Taufe Jesu darstellt und von Mesnerin Marianne Rapp erschaffen wurde. Auf einer Raufasertapete hat sie die Szene mit Pflanzenmaterial nachgezeichnet. Teilweise hatten die Körnchen und Blütenteile, die im Mixer der heimischen Küche präpariert wurden, zu Spekulationen darüber geführt, was es wohl zu essen gibt, erzählt die Mesnerin. Foto: p