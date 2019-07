Drucken Ludwigsburg/Schwieberdingen (LL). Mit einer Sternfahrt zum Schapfenfest nach Schwieberdingen startet die Initiative Stadtradeln am Samstag (6. Juli) in die Saison. Dort werden die rund 250 Stadtradler gemeinsam am Umzug durch den Ort teilnehmen, und die Tiefgarage unter... »