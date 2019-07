Drucken DAV Servicecenter bleibt zu Ludwigsburg (p). Die Generalsaniserung der Ludwigsburer Hütte kommt in ihre entscheidende Phase. Deshalb muss das Service-Center des Alpenvereins im Sportzentrum Ost in Ludwigsburg am 4. Juli geschlossen bleiben. Der Sektionsabend des Alpenvereins fällt... »