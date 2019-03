Drucken Horrheim (p). Am Samstag (30. März) wird zum nunmehr dritten Mal von der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Horrheim der Hallenrock in der Mettertalhalle Horrheim veranstaltet. Gestartet ist man im Jahr 2017 aufgrund des steigenden Interesses an den Revival-Konzerten... »