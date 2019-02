Drucken Ludwigsburg (p). Die Tanz- und Theaterwerkstatt (TTW), beheimatet im Kunstzentrum Karlskaserne in Ludwigsburg, gibt am Samstag (23. Februar) ab 11 Uhr bei einem Tag der offenen Tür Einblick in das vielseitige Programm der Einrichtung. Kostenlos und unverbindlich... »