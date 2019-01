Drucken Mit einer Rekordbeteiligung startet die Vaihinger Ausbildungsmesse am Samstag (19. Januar) in die 15. Runde. 50 Betriebe und Institutionen aus Vaihingen und Umgebung stellen von 9.30 bis 13.30 Uhr in der Stadthalle ihr Ausbildungsangebot vor. Vaihingen (pv)... »