Drucken Vaihingen (p). Im Familienzentrum „Kleine Löwen“ in der Franckstraße 32 in Vaihingen findet am Mittwoch (21. November) um 15 Uhr eine unverbindliche Informationsveranstaltung für zukünftige Paten-Omas und Paten-Opas statt. Viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte wünschen sich... »