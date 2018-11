Das steht morgen in der VKZ

Drucken Ein besonderer musikalischer Gottesdienst wurde am Sonntagvormittag in der Pauluskirche in Mühlacker gefeiert. Über 80 Bläser aus allen Posaunenchören des Kirchenbezirks Mühlacker kamen zusammen, um im Rahmen des Bezirksbläsergottesdienstes ihre Blechblasinstrumente zur Faszination der übrigen Gottesdienstbesucher erklingen... »