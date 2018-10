Das steht morgen in der VKZ

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Ein vermutlich stark alkoholisierter 49-jähriger Gast hat sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr in einem Lokal in der Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen als Polizeibeamter ausgegeben. Zuvor hatte der Betreiber ihn aufgrund seines Verhaltens... »