Das steht morgen in der VKZ

Oberriexingen (clar). Schäden an Gehwegen und Straßen, schmutzige oder beschädigte Spielgeräte, illegale Müllablagerungen, kaputte Verkehrszeichen: Solche und ähnliche Mängel in ihrer Kommune können Oberriexinger der Verwaltung seit einigen Jahren per Formular melden. Und zwar ganz unkompliziert. Der... »