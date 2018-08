Das steht morgen in der VKZ

Gestartet am 25. Juli haben die beiden Enzweihinger Othmar Zeller und Oskar Hess jetzt mit ihren Treckergespannen Santiago de Compostela in Spanien erreicht. „Wir sind glücklich dass wir es geschafft haben.“ 2300 Kilometer haben die Fahrzeuge gut durchgehalten. Allerdings setzt den beiden Fahrern die Hitze zu. „Trotz offener Fenster hatten wir öfter über 40 Grad im Fahrzeug.“ In Santiago ließen sich die Enzweihinger vor der Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert fotografieren. Nach ein paar Tagen Rast geht es dann weiter: zum Cabo Finisterre, dem westlichsten Zipfel Spaniens – und dann wieder nach Hause.