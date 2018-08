Drucken Ludwigsburg (p). Im ecuadorianischen Honorarkonsulat in Ludwigsburg (Marktplatz 13) wird am Samstag (4. August) in der Zeit von 11 bis 14 Uhr gefeiert. Mit Musik und Tanz und original ecuadorianischem Essen wird der Nationalfeiertag fröhlich und farbenfroh... »