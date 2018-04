Drucken Mühlacker (p). Die Herzschwäche (Herzinsuffizienz) ist eine ernste Erkrankung. Allein in Deutschland leiden nach Expertenschätzungen zwei bis drei Millionen Menschen an einer Herzschwäche. Jährlich werden über 444 000 Patienten mit einer Herzschwäche in ein Krankenhaus eingeliefert, rund 45 000... »