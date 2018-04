Das steht morgen in der VKZ

Drucken Ludwigsburg (p). Ein 52-jähriger Fahrer eines VW Tiguan war am Samstag gegen 8.15 Uhr auf der Marbacher Straße in Ludwigsburg stadtauswärts unterwegs und hatte sich zunächst auf dem rechten Abbiegestreifen in die Bottwartalstraße eingeordnet. Anschließend setzte der... »