Das steht morgen in der VKZ

Drucken Ochsenbach. In der jüngsten Zeit sorgt der TV Ochsenbach mit seinen 486 Mitgliedern mit einem Bauvorhaben für Aufmerksamkeit, das in der Kirbachtalgemeinde umstritten ist. Das wurde am Sonntag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung deutlich. Einziger Tagesordnungspunkt waren die... »