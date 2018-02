Das steht morgen in der VKZ

Drucken Ludwigsburg (LL). Einen Bewerbertag für Ausbildungssuchende veranstaltet das Jobcenter Landkreis Ludwigsburg am heutigen Dienstag (6. Februar) von 14 bis 16 Uhr in der Konferenzzone des Ludwigsburger Kreishauses, Hindenburgstraße 40. Er richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene,... »