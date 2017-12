Der Himmel gab am Mittwochabend von Vaihingen aus in Blickrichtung Süden Rätsel auf, wie das Foto von Bernd Zluhan zeigt. Die spektakuläre Erscheinung hat ihren Ursprung in den Gewächshäusern der Familie Hagdorn in Hochdorf. Dort sorgen gelbe Lampen sowie rote und blaue LEDs 18 Stunden am Tag für Wohlgefühl bei den Tomaten. Möglicherweise wird das Licht je nach Wetterlage hoch oben an Eiskristallen gestreut.