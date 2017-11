Das steht morgen in der VKZ

Drucken Ludwigsburg (LL). Das Biogut aus dem Landkreis Ludwigsburg wird zukünftig nach Rheinland-Pfalz in den Landkreis Germersheim gebracht. So viel Energie steckt in organischen Abfällen: Wenn das Biogut aus dem Landkreis Ludwigsburg künftig energetisch genutzt wird, dann werden... »