Das steht morgen in der VKZ

Drucken Vaihingen (sr). Einmütig stimmte der Vaihinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch der geplanten Sanierung der Decke im Lehrschwimmbecken in Ensingen zu. Die Decke über dem Lehrschwimmbad im Untergeschoss der Grundschule in Ensingen und in den Umkleidebereich... »