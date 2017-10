Das steht morgen in der VKZ

Drucken Ludwigsburg (p). In der Bottwartalstraße in Ludwigsburg ist es am Montag gegen 19.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen, zu der die Polizei unter der Telefonnummer 0 71 41 / 18 53 53 nach Zeugen sucht. Ein 49 Jahre alter Ford-Lenker befuhr... »