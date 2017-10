Drucken Ludwigsburg (p). Möglicherweise durch eine nicht verschlossene Haustür hat sich ein unbekannter Täter am Samstagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr unberechtigt Zugang zu einem Wohnhaus in der Immanuel-Dornfeld-Straße in Ludwigsburg verschafft. Dort stahl er einen schwarzen und... »