Das steht morgen in der VKZ

Drucken Hochdorf/Vaihingen (p). Ab Dienstag (26. September) lädt die Schiller-Volkshochschule viermal von 18 bis 22 Uhr in die Schillerschule, Schillerstraße 33 in Hochdorf, zum Kochkurs „Männer an den Herd“. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, ermäßigt 76 Euro. „Gekocht... »