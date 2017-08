Das steht morgen in der VKZ

Drucken Zum 1. Januar 2019 soll die CJD Jugendmusikschule in Vaihingen unter das Dach der Verwaltungsgemeinschaft Vaihingen schlüpfen. Damit geht die Trägerschaft in kommunale Hände über, das Christliche Jugenddorfwerk ist dann außen vor. Vaihingen. An den 150 Standorten,... »