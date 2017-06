Drucken Aggressiver Mann am Bahnhof Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 27-jähriger Mann am Sonntagabend einen Polizeieinsatz am Bietigheimer Bahnhof ausgelöst. Gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei durch mehrere Passanten darüber informiert, dass... »