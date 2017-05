Drucken Ditzingen (p). Weil ein bislang noch unbekannter Opel-Fahrer trotz unzureichender Sicht auf der Landesstraße 1140 von Hemmingen in Fahrtrichtung Heimerdingen eine Fahrzeugkolonne überholt hat, musste ein entgegenkommender 60-jähriger Fiat-Fahrer am Samstag gegen 15.15 Uhr in den Straßengraben... »