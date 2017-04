Das steht morgen in der VKZ

Lomersheim (p). Erlebnisführungen mit den Naturparkführern: „Naturschutzgebiete im Wandel der Jahreszeiten kennenlernen“ heißt eine Führung, die am Samstag (8. April) von 14 bis 17 Uhr in Lomersheim stattfindet. Ein Naturschutzgebiet im Wandel der Jahreszeiten am Beispiel des Kammertenberg,... »