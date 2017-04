Eichenstammparade am zentralen Lagerplatz im Bartenberg-Wald bei Kleinglattbach. Die Holzeinkäufer – hier ein Experte aus Osnabrück – schauen genau hin, bevor sie ihre Gebote für die Heimerdinger Submission abschicken. Am 11. April, 9 Uhr, müssen sie beim Fachbereich Forsten des Landratsamtes in Vaihingen vorliegen. 2043 Festmeter sind im Angebot, kompakt anzusehen im Bartenberg und im Pulverdinger Holz. Foto: Arning