Das steht morgen in der VKZ

Drucken Ludwigsburg (LL). Eine mögliche Testpflicht in Kindertagesstätten sollte nach Auffassung des Landratsamtes Ludwigsburg landesweit einheitlich geregelt werden. „Es ist nicht zielführend, wenn die Landkreise eigene Regelungen erlassen“, teilt Landrat Dietmar Allgaier in einer Pressemitteilung mit. In vielen... »