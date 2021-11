Das steht morgen in der VKZ

Drucken Keine Kneipp-Anlage Eine Kneipp-Anlage wäre ein „enormer Kostentreiber“, sagte Ortsbaumeister Matthias Meinhardt am Dienstag in der Illinger Gemeinderatssitzung. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2021 war dem Gemeinderat ein Maßnahmenpaket zur Erweiterung des Freizeitangebotes in der... »