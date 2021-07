Das steht morgen in der VKZ

Letzte Vorbereitungen fürs Vaihinger Strandleben: Das Wahrzeichen, der Leuchtturm, bekommt noch frische Farbe verpasst. Das Strandleben startet am Donnerstag (22. Juli). Gesucht werden noch Helfer für den Reinigungsdienst. Interessierte können sich entweder per E-Mail an strandleben@mein.gmx wenden und dort die Wunschtermine mitteilen; sich beim Kultur- und Touristikamt, Marktplatz 5, in die aktuelle Liste eintragen oder Tina Fuchs vom Strandlebenteam unter 0 70 42 / 932 76 telefonisch kontaktieren. Foto: p