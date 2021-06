Das steht morgen in der VKZ

Drucken KORNWESTHEIM/Remseck (LL). Das Richtfest für den Erweiterungsbau und den Umbau im bestehenden Gebäude der kaufmännischen Erich-Bracher-Schule (EBS) in Pattonville ist am Montagnachmittag, elf Monate nach dem Spatenstich, gefeiert worden. In Anwesenheit des Schulleiters Oliver Schmider, der stellvertretenden... »