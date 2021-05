Das steht morgen in der VKZ

In der einen Präsenzwoche, in der Wechselunterricht stattfand, haben die Schülerinnen und Schüler der Schlossbergschule in Vaihingen schon an den Muttertag gedacht. Neben dem Schreiben kleiner Briefe haben einige Viertklässler Seifenherzen hergestellt – jedes Herz ist ein Unikat. Foto: Pfisterer