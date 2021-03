Drucken OBERRIEXINGEN (LL). Der Nachweis der Geflügelpest mit dem hochpathogenen Influenza-A-Virus des Subtyps H5N8 in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Oberriexingen ist am Donnerstagabend durch das Friedrich-Löffler-Institut bestätigt worden. Im Ausbruchsbetrieb selbst wurden bereits am Mittwoch alle Legehennen tierschutzgerecht... »